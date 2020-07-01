Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Такое решение принято в рамках новой бизнес-модели компании, которая намерена развиваться в направлении трансграничных операций – письмо PayPal в адрес Центробанка цитирует агентство ТАСС. Как отмечается, на внутренние переводы внутри страны в прошлом году пришлось только 4% операций.

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система намерена сохранить офис в Москве. Переход на новую бизнес-модель запланирован на август.