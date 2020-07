Американские спецслужбы не пришли к единому мнению по поводу информации о сговоре России и талибов

В частности, Агентство национальной безопасности не согласно с ЦРУ, обвиняющем Москву в финансировании террористов для убийства военнослужащих США в Афганистане. Об этом рассказали источники газеты The Wall Street Journal.

Речь идет о публикации, которую ранее выпустила The New York Times. Российский МИД назвал эти данные фейком. Пентагон, в свою очередь, также сообщил, что не имеет доказательств того, что ГРУ платила боевикам за нападения на американцев.