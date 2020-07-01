Крупный пожар произошел в Доме культуры города Гусь-Хрустальный

Огонь удалось локализовать на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена – об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал поджог на чердаке.

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. Ранее огонь охватил здание Владимирского академического театр драмы. Тогда возгорание произошло в ходе электромонтажных работ.