Следствие отказалось переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Дело повторно передали в прокуратуру, которая должна утвердить обвинение – об этом сообщается на сайте СК. Марии, Ангелине и Кристине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который на протяжении нескольких лет избивал их и насиловал.

Само убийство произошло еще два года назад. Адвокаты настаивают на том, что сестры действовали в рамках самообороны. Обвинение же утверждает, что речь идет об умышленном убийстве по предварительному сговору.