В Норильске возбуждено уголовное дело о сбросе производственных отходов в реку

Как пишет «Новая газета», следователи запросили у журналистов фото— и видеоматериалы расследования, а также допросили специального корреспондента Елену Костюченко в качестве свидетеля. Ранее она рассказала, что насосы Талнахской обогатительной фабрики выкачивали в реку воду, зараженную тяжелыми металлами и сернистой кислотой. На место прибыла служба безопасности «Норникеля». Насосную станцию выключили, рабочие начали спешно демонтировать трубы.

Месяц назад в этом же районе произошла утечка дизельного топлива с территории теплоэлектростанции, также принадлежащей «Норникелю».