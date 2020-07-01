В эфире израильского телеканала спецпредставитель Вашингтона по исламской республике Брайан Хук сказал, что лучшей гарантией этого является вовсе не договор по иранскому атому, из которого Соединенные Штаты вышли два года назад – об этом сообщает агентство ТАСС.
В октябре истекает срок оружейного эмбарго, которое пять лет назад ООН установила в отношении Тегерана. В Белом доме призывали продлить запрет. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Вашингтон не вправе просить это, так как больше не является участником сделки.
США рассматривают военный сценарий для того, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие
В эфире израильского телеканала спецпредставитель Вашингтона по исламской республике Брайан Хук сказал, что лучшей гарантией этого является вовсе не договор по иранскому атому, из которого Соединенные Штаты вышли два года назад – об этом сообщает агентство ТАСС.