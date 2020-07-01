США рассматривают военный сценарий для того, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие

В эфире израильского телеканала спецпредставитель Вашингтона по исламской республике Брайан Хук сказал, что лучшей гарантией этого является вовсе не договор по иранскому атому, из которого Соединенные Штаты вышли два года назад – об этом сообщает агентство ТАСС.

В октябре истекает срок оружейного эмбарго, которое пять лет назад ООН установила в отношении Тегерана. В Белом доме призывали продлить запрет. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Вашингтон не вправе просить это, так как больше не является участником сделки.