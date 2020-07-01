На 69 году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин

О смерти в фейсбуке написала его жена Ирина Хонда. О дате и месте похорон пока ничего не известно.

Проскурин известен по ролям Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», купца Василия Вожеватова в «Жестоком романсе», братьев-близнецов Шакло в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многим другим. С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», а после участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой.