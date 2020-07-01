По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в одной из больниц Тегерана

Согласно информации иранского государственного телевидения, причиной ЧП стала утечка газа. В местной полиции говорят, что взорвались баллоны с кислородом, находившиеся на цокольном этаже клиники. Огонь перекинулся на верхние этажи. На месте работают отряды пожарных.
2020-07-01T02:07:07+03:00
2020-07-01T02:07:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 01 июля 2020
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