По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в одной из больниц Тегерана

Согласно информации иранского государственного телевидения, причиной ЧП стала утечка газа. В местной полиции говорят, что взорвались баллоны с кислородом, находившиеся на цокольном этаже клиники. Огонь перекинулся на верхние этажи. На месте работают отряды пожарных.