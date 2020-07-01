Президент Украины проведет судебную и правоохранительную реформы

Об изменениях рассказал глава исполкома Национального совета реформ, Михаил Саакашвили. По его словам, в стране будет создан новый единый орган финансовых расследований, который заменит все подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями. В ходе видеобрифинга, транслировавшегося на его странице в фейсбуке, Саакашвили сказал, что на Украине открыто более 2,5 миллионов налоговых производств, что «делает ее мировым рекордсменом по террору бизнеса» — политика цитирует газета «Коммерсант». Судебная реформа, в свою очередь, может быть проведена чрез референдум, даже в случае сопротивления судебного корпуса, который Саакашвили назвал «коррумпированным».