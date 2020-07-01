Военные отрицают причастность к загрязнению Химкинского водохранилища

Ранее власти Московской области обратились в Минобороны с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов. В качестве источника загрязнения были названы объекты на территории Главного военно-строительного управления «Спецстрой». В свою очередь, в пресс-релизе ведомства говорится, что подразделения с таким названием в системе министерства нет, а федеральное агентство «Спецстрой» было ликвидировано еще в 2016 году.

Разлив обнаружили еще в середине прошлой недели при обследовании реки, впадающей в водоем. Предварительно источником загрязнения называли коллектор ливневой канализации.