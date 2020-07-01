США, по сведениям The New York Times, перехватили данные о денежном переводе, поступившем талибам от ГРУ

Как считает газета, это является одним из доказательств того, что российские спецслужбы платили боевикам вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане.

Информацию о связи России и террористического движения издание впервые опубликовало на прошлой неделе. В Москве это назвали ложью, а Дональд Трамп опроверг данные о том, что якобы был проинформирован об атаках еще в начале года.