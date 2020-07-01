В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом

Столько же человек стали жертвами эпидемии на прошлых сутках. При этом практически всю прошлую неделю ежесуточно регистрировалось менее 30 новых смертей. Это следует из данных, которые приводит оперативный штаб. Общее число умерших в Москве с начала пандемии превысило 3800, во всей России – 9300.

Число заразившихся приближается к 650 тысячам. Из них почти две трети выздоровели.