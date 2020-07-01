В Санкт-Петербурге суд назначил активисту 50 часов обязательных работ за акцию против изменения Конституции

Как пишет сайт «МБХ медиа», Александр Яшин повесил на ограду памятника «Медный всадник» баннер с надписью: «Царей в 1917 году обнулили». Полицейские сочли, что это было сделано с целью публичного выражения своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера. Суд признал активиста виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.