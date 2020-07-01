«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов

Эти деньги были присуждены Варшаве арбитражным трибуналом, пересмотревшим цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа. В российской компании напомнили, что не согласны с решением суда и продолжают его оспаривать. Как пишет газета «Коммерсант», «Газпром» настаивает на том, что арбитраж вышел за пределы своих полномочий, установив новую формулу цены на сырье, притом, что ни одна сторона спора этого не просила.