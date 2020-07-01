Z Архив новостей новости
5 4 6 931
01:08, 01 июля 2020

«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов

Эти деньги были присуждены Варшаве арбитражным трибуналом, пересмотревшим цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа. В российской компании напомнили, что не согласны с решением суда и продолжают его оспаривать. Как пишет газета «Коммерсант», «Газпром» настаивает на том, что арбитраж вышел за пределы своих полномочий, установив новую формулу цены на сырье, притом, что ни одна сторона спора этого не просила.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 июня Поздравить…

5 320 6 6715 26.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 185 6 17021 29.06
Новости

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Американские компании-экспортёры теперь не смогут поставлять без лицензии в нашу страну компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, полупроводники, оборудование для производства двигателей самолётов…

5 75 6 12059
Новости

фото: Алексей Никольский / ТАСС Владимир Путин призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституции Обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами, заявил президент России…

5 92 6 12562
Новости

фото: kremlin.ru Песков: Владимир Путин обратится сегодня к россиянам около 14 часов Тема обращения официально не называется…

5 57 6 8790
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену…

5 210 6 32308 24.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 239 6 39026 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 52 6 8617 27.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: ЦСН ФСБ РФ ФСБ объявило о предотвращении теракта во Владикавказе Задержанный — 30-летний гражданин России планировал взорвать бомбу около одного из административных зданий Северной Осетии…

5 34 6 6254
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 186 6 37079 28.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 52 6 10886 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 185 6 38493 30.06
Новости

Поставки компьютеров из США в Россию теперь потребуют лицензии американского министерства торговли Если у ведомства появятся сомнения в конечном пользователе, то в разрешении может быть отказано…

5 24 6 7638
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Никто не хотел воевать… СССР, конечно же, тоже был замешан в этом попустительстве – и ещё как! Широкий масштаб советского потакания Гитлеру бесспорен – начиная тоже с периода 1934-39 гг. и заканчивая, разумеется, Пактом Молотова-Риббентропа…

5 221 6 48820 25.06
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ровно 70 лет назад Пхеньян врезал по ошеломленным южанам по-жуковски Беспечные американцы совершенно не ожидали такого развития событий и верили в прежние договоренности с тов. Сталиным о полюбовном разделе Кореи, бывшей японской колонии…

5 56 6 12814 25.06
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой...

5 294 6 68391 25.06

Популярное за неделю

Новости

фото: Григорий Сысоев / РИА Новости В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции Причём сделали это за пределами избирательного участка…

5 83 6 29099
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я бы посмотрел на эту статью, если бы ее отдали на растерзание первокурсникам на истфак. Но историки молчат, улыбаются, машут, кланяются, хвалят взахлеб, умиляются до оргазма. У них у всех анусы, опечатанные ФСБ…

5 78 6 135198 24.06
#слушать 46:09 8читать ;смотреть $скачать 10.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 6740 28.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 66 6 230847 28.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Щедрый подарок Путина Щедрый подарок Путина Спрятавшись в бункере, Путин твердит о победе над эпидемией. Смешные поправки к Конституции. Прогрессивный налог — удар по тем, кто не зависит от государства. Зато олигархам Путин преподнес щедрый подарок…

5 15 6 89237 27.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8603104
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4538721

Сегодня в эфире