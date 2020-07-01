Компания «Гранд сервис экспресс» начала продавать железнодорожные билеты из Москвы в Крым

Поезда в Севастополь начнут ходить с 14 июля, в Евпаторию – с 15 июля. Интервал движения – через день. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уже с сегодняшнего дня пассажирам по предварительному заказу доступны стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами до курортов полуострова.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто в конце прошлого года. Страны Запада этот шаг раскритиковали.