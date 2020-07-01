Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%

Всего было выдано более миллиона бюллетеней. Такие данные привел заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов. Мэр Сергей Собянин в свою очередь отметил, что ни одна попытка взлома системы онлайн-голосования не повлияла на ход плебисцита. Приз, предназначенный хакерам, чья атака была бы успешной – два миллиона рублей – пришлось отдать разработчикам. Электронное голосование проходило в двух регионах: Москве и Нижегородской области.