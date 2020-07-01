Как отметил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передислокация солдат усилит сдерживание России и укрепит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе.
Ранее американский президент пообещал сократить военный контингент в ФРГ до 25 тысяч человек, мотивируя это тем, что Берлин просрочил платежи в НАТО. Финансировать нахождение солдат на своей территории согласилась Польша.
Дональд Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии
Как отметил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передислокация солдат усилит сдерживание России и укрепит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе.