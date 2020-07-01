Дональд Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии

Как отметил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передислокация солдат усилит сдерживание России и укрепит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе.

Ранее американский президент пообещал сократить военный контингент в ФРГ до 25 тысяч человек, мотивируя это тем, что Берлин просрочил платежи в НАТО. Финансировать нахождение солдат на своей территории согласилась Польша.