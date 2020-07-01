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00:13, 01 июля 2020

The New York Times пишет о перехваченных властями США данных о банковском переводе талибам со счета ГРУ

Газета The New York Times пишет о перехваченных властями США данных о банковском переводе талибам со счета российской разведки. Издание, которое ссылается на трех анонимных источников, называет это одним из доказательств того, что ГРУ тайно предлагала боевикам, связанным с запрещенным в России движением «Талибан», вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане. Газета полагает, что эти данные должны сократить разногласия между разными спецслужбами США. Такие противоречия, как пишет The Wall Street Journal, существуют между Агенством нацбезопасности и ЦРУ. В АНБ решительно не согласны с тем, что Россия платила за убийства военных в Афганистане.
По информации The New York Times, расследование ведется по двум происшествиям. Пока известны детали одного из них: в апреле прошлого года у авиабазы Баграм произошел взрыв, в результате которого погибли трое морских пехотинцев.
Ранее в Москве назвали ложью все эти публикации. В Белом доме сказали, что разведка им такие сведения не сообщала.



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