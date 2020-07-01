Евросоюз с этого дня начинает открывать границы для иностранцев

Россиян пока это не коснётся.

В Евросоюз пока смогут въехать граждане 14-ти стран. В их числе Сербия, Черногория, Канада, Япония, Грузия, Австралия и Южная Корея. В ЕС считают, что эти государства контролируют у себя ситуацию с пандемией коронавируса не хуже европейского сообщества. Россиян в Евросоюз не пустили, поскольку наша страна среди лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Россия на третьем месте, заболевших уже почти 650 тысяч. Границы закрыты также для США и Бразилии, где зараженных еще больше. Список предварительный, поскольку государства ЕС в начале недели не успели завершить по нему письменную процедуру голосования, отмечает агентство Интерфакс. В перечне стран, для чьих граждан откроют границы, в итоге может оказаться и Китай, если разрешит туристам из ЕС поездки на свою территорию. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения возобновят. Евросоюз будет пересматривать список каждые две недели.

Для большинства россиян выезд за границу из-за коронавируса пока закрыт. Исключение сделано для тех, кто едет на учебу и работу и у них есть документы с подтверждением цели поездки. За границу также могут выехать россияне для лечения или ухода за близкими родственниками.