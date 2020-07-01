Крупный пожар произошел минувшим вечером в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области

Там загорелось здание дома культуры. Площадь возгорания достигла почти 2,5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли, пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. Сейчас пожар локализован. Глава города Алексей Соколов отметил, что ремонтных работ в момент возгорания внутри не проводилось. Здание было построено в 1929 году, в прошлом году там прошел ремонт кровли.

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. В понедельник горел Владимирский академический театр драмы. Там пострадала сцена, зрительный зал и фойе.