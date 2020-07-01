Сегодня последний, основной, день голосования по поправкам к Конституции

Подсчет голосов начнется сегодня после 8 вечера. По закону этот процесс не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты. Порога яки нет, поэтому поправки будут считаться принятыми, если их поддержит более половины из тех, кто принял участие в голосовании. Изменения вступят в силу в день опубликования результатов.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» за эту неделю зафиксировало 1,5 тысячи сообщений о возможных нарушениях на голосовании по поправкам.