Сегодня последний, основной, день голосования по поправкам к Конституции

В России начался финальный этап голосования по поправкам к Конституции. Первые избирательные участки уже открылись на Дальнем Востоке. Из-за эпидемии коронавируса голосование длилось неделю – власти посчитали, что так будет безопасней, оппозиция увидела в этом дополнительные возможности для фальсификаций. Сегодняшний день объявлен выходным. До 5 вечера еще можно подать заявление на надомное голосование. Участки, как и в остальные дни, будут открыты до 8 вечера. Накануне завершилось электронное голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода. Избиратели, которые передумали заполнять бюллетень онлайн, могут сегодня прийти на свой участок. При этом статистика показывает, что практически все, кто имел такую возможность, уже проголосовали. Всего было зарегистрировано более миллиона человек.Подсчет голосов начнется сегодня после 8 вечера. По закону этот процесс не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты. Порога яки нет, поэтому поправки будут считаться принятыми, если их поддержит более половины из тех, кто принял участие в голосовании. Изменения вступят в силу в день опубликования результатов.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» за эту неделю зафиксировало 1,5 тысячи сообщений о возможных нарушениях на голосовании по поправкам.