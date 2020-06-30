Суд приговорил экс-главбуха «Седьмой студии» к трем годам и двум месяцам колонии и освободил от этого наказания

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к трем годам и двум месяцам колонии и освободил от этого наказания. Об этом просил прокурор. Ей зачли срок, отбытый на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом. Масляеву признали виновной в мошенничестве. Она вместе с другими фигурантами должна выплатить почти 129 миллионов рублей компенсации ущерба. Ранее мещанский суд вынес приговор по основному делу «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки и крупные штрафы. Экс-сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум тоже назначен штраф, но ее освободили от наказания за истечением срока давности. Защита Серебренникова и других фигурантов уже заявила о намерении обжаловать приговор.