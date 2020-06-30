В Кремле напомнили о Конституции в ответ на предложение главы Чечни проголосовать за пожизненное президентство Путина

В Кремле напомнили о Конституции в ответ на предложение главы Чечни проголосовать за пожизненное президентство Владимира Путина. Основным законом страны «такая должность не предусмотрена», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Рамзан Кадыров в обращении к жителям республики призвал их не лениться и прийти проголосовать в оставшееся время за поправки к Конституции. При этом он отметил, что достойного преемника у Путина нет. По мнению Рамзана Кадырова, все предлагаемые поправки к Конституции вносятся ради усиления государства. Напомню, одна из поправок обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Таким образом, он сможет в 24-ом году вновь избираться — уже на пятый срок.