В Москве и Нижнем Новгороде завершилось онлайн-голосование по поправкам к Конституции

За шесть дней ни одной связанной с ним жалобы не поступило, утверждают в Общественном штабе.

Через интернет проголосовали практически все жители Москвы и Нижнего Новгорода, зарегистрировавшиеся заранее. Явка превысила 93%. Всего онлайн было принято 1 миллион 90 тысяч голосов. И как подчеркивают в Общественном штабе и ЦИКе, обошлось без нарушений, по крайней мере серьезных жалоб не было. Многие эксперты и оппозиция ранее предупреждали, что оно открывает возможности для фальсификаций. И, как выяснилось, для беспокойства были основания. Так еще до начала голосования телеканал «Дождь» выяснил, что в Москве предлагают за деньги с помощью сим-карт регистрировать людей на голосование без их ведома, в основном пенсионеров. В Кремле это назвали чушью. На систему совершались хакерские атаки, но в мэрии сообщили, что они не удались. На некоторых участках, например, в Троицком округе заявление на электронное голосование подало втрое больше общего числа избирателей на участке. Эти данные объяснили техническим сбоем. Оказалось, что некоторым людям удавалось проголосовать дважды и даже трижды – через интернет и на участке. Сергей Собянин отметил, что это бессмысленно: при сверке один из бюллетеней вычеркнут. Эксперты также нашли уязвимости в системе, позволяющие подтасовывать результаты. В мэрии утверждают, что никакой технической возможности влиять на результаты у организаторов нет.

Избиратели, зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование, но так и не заполнившие бюллетень, могут сделать это завтра на своих участках. Голосование завершится в 8 вечера.