Следователи завершили дополнительные расследования дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Материалы направлены в Генпрокуратуру. Это подтвердили Интерфаксу в Следственном комитете. Сестры по-прежнему обвиняются в убийстве. Мотивом преступления называют личную неприязнь, которая обусловлена причинением отцом на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Это учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства. В отношении младшей сестры выписано постановление о направлении на лечение в психиатрическую больницу.
2020-06-30T21:33:00+03:00
2020-06-30T21:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 30 июня 2020
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