Следователи завершили дополнительные расследования дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Материалы направлены в Генпрокуратуру. Это подтвердили Интерфаксу в Следственном комитете. Сестры по-прежнему обвиняются в убийстве. Мотивом преступления называют личную неприязнь, которая обусловлена причинением отцом на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Это учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства. В отношении младшей сестры выписано постановление о направлении на лечение в психиатрическую больницу.