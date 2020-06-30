Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева получила 2 года и 3 месяца по так называемому «театральному делу»

При этом Мещанский суд освободил ее от наказания, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия – в СИЗО и под домашним арестом. Суд признал ее виновной в мошенничестве, ее дело рассматривалось отдельно от других фигурантов, поскольку она единственная, кто признал вину. Ранее другие фигуранты, в том числе Кирилл Серебренников, получили условные сроки и крупные штрафы. Кроме того, они должны выплатить почти 129 миллионов рублей – в такую сумму суд оценил причиненный ущерб.
2020-06-30T21:22:39+03:00
2020-06-30T21:25:23+03:00
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21:22, 30 июня 2020
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