Московский «Локомотив» сыграл в ничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25 тура РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл в ничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25 тура российской футбольной премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1-1, встреча прошла в Москве на «РЖД Арене». «Локомотив» набрал в 25 матчах РПЛ 48 очков и занимает в турнирной таблице 2 место. «Крылья Советов», благодаря сегодняшнему результату, поднялись с последнего места, опередив «Оренбург». В следующем туре москвичи сыграют на своем поле с командой из Сочи. «Крылья Советов» проведут домашний матч против «Ростова». Обе игры состоятся в субботу 4 июля.