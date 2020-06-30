В Петербурге началась доследственная проверка обстоятельств инцидента с журналистом на одном из избирательных участков

Корреспонденту интернет-издания «Медиазона» Давиду Френкелю полицейский сломал руку. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе городского управления СКР. В ситуации начала разбираться и полиция после того, как из медучреждения поступила информация о травме руки у гражданина, — сказали в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу. Кроме того, в связи с инцидентом, глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и спецпредставителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.