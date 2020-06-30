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21:02, 30 июня 2020

В Москве и Нижегородской области завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции

Оно проходило с 25 июня, итоговая явка составила более 93%, всего было выдано более 1100 бюллетеней. Опыт онлайн-голосования можно считать удачным, он и дальше будет использоваться на выборах, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что во время голосования были зафиксированы хакерские атаки и провокации, но они на волеизъявление никак не повлияли.

Выбор избирателя в электронном бюллетене на дистанционном голосовании по поправкам к Конституции может быть изменен. Это позволяет уязвимость в системе, — сообщило сетевое издание «Открытые медиа» со ссылкой на представителей технической рабочей группы департамента информационных технологий. Там отметили, что мэрия Москвы может убрать из бюллетеня вариант «Нет» или сделать так, чтобы при подведении на один из квадратиков он перемещался, не давая ставить галочку. Часть кода позволяет организатору электронного голосования вносить изменения в бюллетень до того, как он будет зашифрован и отправлен на хранение в общую систему. Эксперты рабочей группы обратили на это внимание еще осенью, но проблему так и не устранили.



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