«Медиазона» обратится в правоохранительные органы по факту применения силы к журналисту Френкелю

«Медиазона» обратится в правоохранительные органы по факту применения силы к журналисту издания Давиду Френкелю, которому полицейские сломали плечо на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

«Мы обратимся в правоохранительные органы. Нам уже известно, что была начата проверка. Есть видео, есть показания свидетелей, есть фамилии полицейских, которые применили к Давиду болевой прием. Мы будем настаивать на расследовании», — подчеркнул С.Смирнов.

Он отметил, что поскольку Френкель находился на участке в качестве аккредитованного журналиста, «это было не просто применением насилия с использованием служебного положения, но и воспрепятствованием журналистской деятельности».

Что касается состояния журналиста, по словам С.Смирнова, его «сегодня будут экстренно оперировать». «Давиду сломали плечо. Есть риски повреждения нервов кисти. Он будет минимум неделю в больнице», — заключил главред «Медиазоны».