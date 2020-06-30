В Санкт-Петербурге с 6 июля возобновят работу музеи и выставки, а также бассейны и фитнес-центры

Исключения составят те, которые находятся в торгово-развлекательных комплексах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Согласно документу, при приеме посетителей музеи обязаны соблюдать эпидемиологические правила. В частности, и посетители, и сотрудники обязаны носить маски и перчатки. Бассейны и фитнес-центры могут принимать посетителей только по предварительной записи. Их число должно быть ограничено.
2020-06-30T20:33:45+03:00
2020-06-30T20:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 30 июня 2020
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