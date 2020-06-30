Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции завершилось полчаса назад

Итоговая явка составила чуть более 93%. Такие данные опубликовал оперативный штаб по наблюдению за голосованием. Голосование проходило с 25 июня в Москве и в Нижегородской области. Всего было подано более миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч от нижегородцев. Расшифровка результатов будет проведена завтра, когда пройдет основной этап голосований.