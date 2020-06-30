Американский актер и режиссер Карл Райнер скончался в возрасте 98 лет

Он умер накануне в своем доме в Беверли-Хиллз в Калифорнии от естественных причин, сообщает издание Variety со ссылкой на помощница актера.

Карл Райнер — популярный актер «золотого века» комедии в Голливуде. Всего он снял 18 фильмов. Известен по роли мошенника Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Также он появлялся в сериалах «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха». Занимался озвучкой, например, в «Гриффинах», «Истории игрушек 4». Девять раз становился лауреатом премии «Эмми», в том числе за комедийное «Шоу Дика Ван Дайка», в котором выступал сценаристом и актером.