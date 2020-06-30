СК во второй раз направил в Генпрокуратуру уголовное дело сестер Хачатурян

Следственный комитет во второй раз направил в Генпрокуратуру уголовное дело сестер Хачатурян. Их обвиняют в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. По его словам, материалы переданы для утверждения обвинительного заключения. Если надзорное ведомство с этим согласится, то они до конца лета поступят в один из столичных судов для рассмотрения по существу. Из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, поскольку эксперты признали ее невменяемой в момент убийства. СК настаивает, что она нуждается в принудительном лечении.
2020-06-30T20:05:46+03:00
2020-06-30T20:05:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2668905-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 30 июня 2020
Загрузка комментариев...