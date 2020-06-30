Памфилова обвинила движение «Голос» в подделке нарушений при голосовании по поправкам к Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила движение в защиту прав избирателей «Голос» в подделке нарушений при голосовании по поправкам к Конституции. В качестве доказательства она показала видеоролик, на котором молодой человек, который представляется сотрудником «Голоса» Алексеем Ивановым, записывает на мобильный телефон ряд нарушений на уличном избирательном участке в Подмосковье. После завершения съемки находившиеся на участке люди собирают столы, палатку, и уходят. Памфилова в связи с этим заявила, что движение «Голос» деградировало и переходит в разряд токсичных, а его деятельность больше не отвечает заявленным целям. В ответ сотрудник «Голоса» Василий Вайсенберг сказал Интерфаксу, что показанный в ЦИК видеоролик никакого отношения к движению не имеет, и человек по имени Алексей Иванов у них не работает.