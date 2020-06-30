Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ завершено

В 20:00 завершилось электронное голосование в рамках Общероссийского голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ, которое проводилось в Москве и в Нижегородской области. Для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию зарегистрировались более 1,19 млн граждан, в том числе 1,05 млн москвичей и 139 тыс. жителей Нижегородской области. Электронное голосование проходило с 25 по 30 июня.
2020-06-30T20:03:46+03:00
2020-06-30T20:19:31+03:00
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20:03, 30 июня 2020
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