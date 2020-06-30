В Центризбиркоме намерены разобраться с нападением на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке в Петербурге

В Центризбиркоме намерены разобраться с нападением на журналиста «Медиазоны» на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге. Глава петербургского Союза журналистов Дмитрий Шерих назвал ситуацию вопиющей. Организация намерена просить руководство МВД расследовать этот инцидент и наказать виновных. Депутат питерского парламента Борис Вишневский уже написал обращение в прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Полицейские, сломавший руку Давиду Френкелю, должны понести заслуженное наказание, — сказал «Эху Москвы» главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов. По словам Сергея Смирнова, Давид Френкель проведет в больнице не меньше недели. Есть риск повреждения нервов кисти. Между тем, пока в пресс-службе регионального главка МВД отрицают факт нападения на журналиста. В пресс-службе СКР по городу сказали, что уже начали доследственную проверку.