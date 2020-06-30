Центризбирком Белоруссии снял с выборов оппозиционного кандидата

Экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало не хватило подписей избирателей. Точнее, ЦИК засчитал ему только 75 тысяч из поданных 160. Необходимое количество в размере ста тысяч подписей Центризбирком признал у шести кандидатов. В их числе – действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, а также его основной конкурент на предстоящих выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас находится в СИЗО.