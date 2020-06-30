Зарплату ряду силовиков и военнослужащих повысят на 3% с 1 октября

Постановление правительства утвердил премьер Михаил Мишустин, сообщает «РИА Новости». Повышение коснется контрактников и тех, кто проходил службу по призыву, сотрудников Росгвардии, ФСИН и МВД, а также пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

В 2019 году зарплату военным и сотрудникам правоохранительных органов повышали на 4,3%.