Минкомсвязи сообщило об удалении личных данных россиян, которые использовались для оформления цифровых пропусков

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Речь идет о приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое использовалось во многих регионах. В Москве была задействована другая платформа. В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сказали ТАСС, что персональные данные москвичей, полученные для оформления разрешений на выход из дома в период режима изоляции, еще не удалены. Их планируется уничтожить после завершения судебных процедур.
2020-06-30T19:32:24+03:00
2020-06-30T19:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 30 июня 2020
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