Минкомсвязи сообщило об удалении личных данных россиян, которые использовались для оформления цифровых пропусков

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Речь идет о приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое использовалось во многих регионах. В Москве была задействована другая платформа. В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сказали ТАСС, что персональные данные москвичей, полученные для оформления разрешений на выход из дома в период режима изоляции, еще не удалены. Их планируется уничтожить после завершения судебных процедур.