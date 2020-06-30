В ООН утверждают, что некоторые страны, в том числе РФ и Китай, использовали пандемию как предлог для ограничения прав

В ООН утверждают, что некоторые страны, в том числе Россия и Китай, использовали пандемию коронавируса как предлог для ограничения прав граждан. Об этом заявила верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет. Она сообщила, что ей известно о запугиваниях журналистов и гражданских активистов в России, Китае, Косово, Никарагуа и других странах. По ее словам, угрозы преследовали «очевидную цель»: предотвратить критику действий властей по борьбе с эпидемией.