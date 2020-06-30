В Москве временно ограничили возможность оплатить парковку

Это связано с профилактическими работами. До их окончания штрафы не выписываются и не взимаются, сообщил сайт «Московский паркинг». Там говорится, что о завершении профилактики будет сообщено дополнительно.

Как пишет Интерфакс, в центре Москвы у паркоматов собираются водители. Многие получили уведомления о завершении парковки и не смогли ее продлить ни через паркоматы, ни через приложение. Многие пытаются дозвониться на горячую линию «Московского паркинга».

Напомню, 1 июля, который объявлен выходным из-за голосования по новой Конституции, парковка в Москве будет бесплатной.