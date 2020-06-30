Площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров

По результатам проб предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в 1 тысячу раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках. По предварительным данным, нефтепродукты вытекли из стока ливневой канализации «Химводосток», на которое ведомство неоднократно жаловалось в суд. Также стало известно, что компания-эксплуатант коллектора реки не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства. Специалисты полагают, что источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории «Спецстроя». Для ликвидации загрязнения установлены боновые заграждения в русле реки.

