Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель утверждает, что на него напали на избирательном участке в Петербурге

По его словам, сотрудник полиции попытался его удалить с участка, заломил руку и ударили по ней кулаком. Позже ему диагностировали перелом. Френкель рассказал «Эху», что с полицейским были «какие-то очень подозрительные наблюдатели». Один из них наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку. Видео нападения опубликовало интернет-издание «Медиазона». При этом, в МВД отрицают факт нападения.

