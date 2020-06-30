Верховный суд признал незаконным отказ мэрии в согласовании шествия против политических репрессий в Москве в 2019 году

Верховный суд признал незаконным отказ мэрии в согласовании шествия против политических репрессий в Москве 3 сентября прошлого года. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» юрист проекта «Правозащита Открытки» Алена Борисова, которая представляет интересы подавшей иск Эльвиры Вихаревой из «Партии перемен». По ее словам, теперь суд обязан дать новый ответ организаторам, содержащий альтернативное место и время. Отсутствие именно этого указания признано незаконным. Напомню, в департаменте региональной безопасности посчитали, что в месте планируемого шествия отсутствует площадка для сбора заявленных 40 тысяч человек. Кроме того, по мнению мэрии, акция может «создать помехи движению пешеходов» и ограничит доступ к объектам инфраструктуры. Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

