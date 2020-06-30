Источником сброса нефтепродуктов в Химкинское водохранилище стало главное военно-строительное управление «Спецстрой»

Об этом сообщает пресс-служба «Росприроднадзора». Взяты пробы, на территории управления обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами, а также заброшенная автозаправка. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения водохранилища.
2020-06-30T16:06:58+03:00
2020-06-30T16:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 30 июня 2020
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