Источником сброса нефтепродуктов в Химкинское водохранилище стало главное военно-строительное управление «Спецстрой»

Об этом сообщает пресс-служба «Росприроднадзора». Взяты пробы, на территории управления обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами, а также заброшенная автозаправка. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения водохранилища.