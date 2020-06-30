Фонд Art Russe предложил властям США выкупить памятники Теодору Рузвельту и Александру Баранову

Фонд Art Russe, который был основан предпринимателем Андреем Филатовым около 10 лет назад, предложил властям США выкупить памятники Теодору Рузвельту и правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову. По оценке фонда, оба монумента имеют огромное историческое значение и требуют сохранения для будущих поколений.
2020-06-30T16:06:38+03:00
2020-06-30T16:06:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2668761-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:06, 30 июня 2020
Загрузка комментариев...