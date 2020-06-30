Сегодня официально открыт Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области

В церемонии приняли участие Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президент Белоруссии сказал, что пока создаются такие памятники, новой войны не будет. По мнению Лукашенко, мемориал подо Ржевом – это символ дружбы России и Белоруссии. Напомню, на сегодня у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Лукашенко обещал обсудить с российским президентом вопрос вмешательства в президентские выборы в Белоруссии.