Полицейские удалили с избирательного участка в Петербурге журналиста «Медиазоны» Френкеля и сломали ему руку

Полицейские удалили с избирательного участка в Петербурге аккредитованного в горизбиркоме журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля и сломали ему руку. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Д.Френкель.

«Я аккредитованный в горизбиркоме журналист от «Медиазоны». Пришел на участок N2219 на Фонтанке, откуда поступил сигнал, что там удаляют членов комиссий с правом решающего голоса, хотя делать это без решения суда невозможно», — рассказал он.

Как добавил Д.Френкель, он показал удостоверение председателю избиркома и принялся осуществлять фото— и видеосъемку, после чего к нему подошли полицейские и стали угрожать удалением, а потом «выволокли из участка». «В процессе они уронили меня на пол и ударили по руке. Приехала «скорая помощь» и констатировала перелом», — отметил журналист.

По словам Д.Френкеля, полицейские сказали, что он совершил административное правонарушение, но какое именно — не уточнили.

Он добавил, что будет подавать жалобу на превышение ими должностных полномочий.