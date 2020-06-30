Мосгоризбирком аннулировал более четырехсот бюллетеней на двух участках в Раменках, где обнаружены нарушения при надомном голосовании по поправкам к Конституции. Также признан недействительным сейф-пакет с пятью бюллетенями в Лефортове. Речь идет о жалобе жителя Москвы на то, что за него и его семью уже кто-то проголосовал. Проверка проводилась после обращений Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. Напомню, завтра последний день голосования по поправкам к Конституции, он объявлен выходным. Сегодня Владимир Путин лично призвал россиян принять участие в мероприятии.

В Кремле не видят угроз для доверия к итогам голосования по поправкам к Конституции из-за ошибок и нарушений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы». Песков подчеркнул, что целесообразность голосования в течение недели будет оцениваться после окончания всего мероприятия.